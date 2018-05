/ / 120 pacientes Farão cirurgia de Catarata em Guarantã do Norte

Objetivando diminuir a fila dos pacientes com problemas de visão a administração municipal de Guarantã do Norte resolveu destinar os recursos das festividades de carnaval para atender a demanda desses pacientes.





Uma parceria com o Hospital da Visão de Cuiabá foi realizada para atender a duzentos pacientes que se encontravam aguardando por atendimento de oftalmologista. Estes pacientes passaram por triagem e consulta onde foram identificadas as necessidades de cada um.





Nos Próximos dias 08 e 09 de junho durante as festividades de aniversário do município profissionais e equipamentos do Hospital da Visão estarão realizando os procedimentos no Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário de Guarantã do Norte.





Os preparativos são para realização de 120 procedimentos cirúrgicos de Catarata. As cirurgias de Pterígio serão realizadas em outro momento e por serem mais complexas serão realizadas na capital do estado.





“Essa decisão de destinarmos os recursos do carnaval para atendermos nossos pacientes com dificuldades visuais nos custou certo desgaste com o setor cultural amante do carnaval. Essa situação foi superada e todos temos a certeza de que proporcionar a oportunidade dessas pessoas enxergarem melhor é muito gratificante. Agradeço a todos que compreenderam e aceitaram nossa decisão, não há duvidas de que foi por uma boa causa. Observar essas pessoas enxergando melhor será uma alegria para todos nós.” Comentou o prefeito Érico.