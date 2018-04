/ / Vereadora Kátia Brambilla propõe instituir a Semana Municipal da Família

A vereadora Kátia Brambilla (PSB) de Guarantã do Norte/MT apresentou um projeto do legislativo para que seja instituída a Semana Municipal da Família. O objetivo da legisladora é buscar a valorização e a efetiva participação da família na sociedade civil. Pois acredita que é através da Família que as pessoas tem suas entidades sociais formadas, servindo assim de base para o processo de socialização.





A vereadora ressalta que “para termos uma sociedade saudável, precisamos ter famílias saudáveis.” A Semana Municipal da Família será comemorada na primeira semana do mês de abril de cada ano.





O projeto entrou em pauta e foi aprovado na última sessão (16/04), agora será encaminhado para o executivo para sancionar a lei. É nesse período que a administração publica, juntamente com todas as igrejas do município realizam, varias atividades e palestras, com o objetivo de promover a reflexão, sobre a importância e a responsabilidade da família. Essa semana será incluída no calendário de eventos promovido pelo município de Guarantã do Norte.





A Semana Nacional da família é comemorada entre os dias 12 a 18 de agosto, é um tempo forte de evangelização que acontece a cada ano, no mês de agosto, mês dedicado às vocações. E a vocação familiar é preciosa não só para a Igreja, que é uma "família de famílias", mas é valiosa também para toda a humanidade.





A vereadora lembra ainda que são “inúmeros benefícios que trará o envolvimento da família na sociedade, não podemos esquecer no reflexo que terá na escola contribuindo de maneira eficaz na aprendizagem dos alunos, pois os mesmos ao notarem que seus pais e a escola estão preocupados com um ensino de qualidade, que lhe dê subsídios para superarem as mais variadas situações, sentindo-se importantes e valorizados”, relatou a Vereadora.

