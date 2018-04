/ / Vereador Valter é eleito presidente da câmara de Guarantã do Norte para o biênio de 2019 e 2020

Em entrevista o presidente eleito, agradeceu a todos os vereadores e demais membros do PDT, seus familiares em especial sua esposa que sempre lhe apoio em suas decisões. Valter também disse que está aberto ao dialogo com o prefeito Érico Stevan. “Quero me colocar a disposição do prefeito Érico, como sempre tenho me colocado ao dialogo”, disse o presidente eleito.