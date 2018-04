/ / Vasco vence Botafogo com gol no fim e sai em vantagem na decisão

O Vasco saiu na frente na decisão do Campeonato Carioca. Em partida disputada na tarde deste domingo, no estádio Nilton Santos, a equipe de São Januário derrotou o Botafogo por 3 a 2 e agora só precisa de um empate no segundo jogo, para ficar com o título estadual. E a exemplo do que aconteceu nas semifinais diante do Fluminense, o Vasco garantiu a vitória nos acréscimos, com um gol de Andrés Rios. Yago Pikachu marcou os outros gols gols da equipe cruz-maltina, enquanto Renatinho e Brenner anotaram para o Botafogo.

A partida foi de bom nível técnico e marcada por lances emocionantes. Os dois times procuraram o gol desde o primeiro minuto e proporcionaram um belo espetáculo para o público que acompanhou o clássico. O próximo jogo será realizado no próximo domingo, no Maracanã.

Por Gazeta Esportiva (foto: Paulo Fernandes/Vasco)