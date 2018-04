/ / Tiago Real comemora retorno aos jogos da Ponte Preta e mira duelo com o Criciúma na Série B

Recuperado e classificado. Assim foi a volta de Tiago Real aos jogos da Ponte Preta. O meia, que ficou de fora nas últimas semanas por conta de uma lesão muscular na coxa, esteve em campo na última quarta-feira (18), quando a Ponte Preta garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Náutico.





O jogador, que soma 9 partidas nessa temporada, não escondeu a felicidades de poder retornar aos gramados. “Estou muito feliz por estar de volta. É bem complicado ficar de fora, ainda mais por conta de uma lesão. Agora é correr atrás do tempo perdido e trabalhar bastante para retomar o ritmo de jogo. Estarei cada vez melhor para ajudar “, comentou o atleta, que chegou no início desta temporada no clube.





A próxima partida de Tiago Real e da Ponte Preta, será neste sábado (21), às 19h, pela Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Criciúma, em Santa Catarina. O adversário é conhecido do meio-campo, afinal já são 10 confrontos na carreira. O retrospecto é bastante equilibrado, são 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Além disso, Tiago já marcou 2 vezes no time catarinense. “Com certeza será um jogo duríssimo.









O Criciúma sempre tem um time competitivo, que costuma dar trabalho. Eles perderam na estreia e vão querer a primeira vitória de qualquer maneira, ainda mais jogando em casa. Mas, assim como o Criciúma, nós também precisamos do resultado. Estamos cientes das dificuldades e preparados para o jogo”, finalizou.

Foto Anexada: PontePress/FábioLeoni

