/ / Terminam na próxima semana inscrições em concurso de prefeitura com salários de até R$ 11 mil

Os candidatos interessados em concorrer uma das 13 vagas para contração imediata do concurso da prefeitura de Araputanga (335 quilômetros a Oeste de Sinop) deve se inscrever, via internet, até o próximo dia 19 deste mês. Os salários variam de R$ 1,9 mil a R$ 11,7 mil.

Serão contratados profissionais efetivos para preenchimento dos cargos de assistente social, auxiliar de laboratório, contador, enfermeiro, médico pediatra, ginecologista, professor (com licenciatura em Pedagogia), e técnico em enfermagem. Para concorrer, os candidatos devem ter ensino médio, técnico ou superior completo.

Os aprovados trabalharão em jornadas de 20, 25, 30 e 40 horas semanais. As provas objetivas, com 30 questões, para todos os cargos serão realizadas no dia 6 de maio. O concurso público será válido por dois anos, prazo que pode ser prorrogado por igual período.

