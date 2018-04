/ / Studio Taurus de Guarantã do Norte completou um ano em alto estilos

O Studio Taurus comemorou neste mês de março, 1 ano de atividades na cidade de Guarantã do Norte/MT. Essa data foi comemorada em grande estilo com uma super aula de treinamento funcional realizada ao ar livre na Praça da Cultura.

A aula contou com a participação dos alunos e convidados, na ocasião foi também realizado uma demonstração dos principais exercícios que são realizados durante as aulas e distribuição de kit fitness personalizado do Studio Taurus a todos os presentes!

Studio Taurus está localizado na rua dos Cajueiros, n°880, no centro de Guarantã do Norte.

E conta com as seguintes atividades:

- Natação

- Hidroginástica

- Pilates

- Treinamento Funcional

- Personal Trainner

- Fisioterapia

- Avaliação Física

Agende sua aula experimental pelo (66) 9.9988.8559.





Parabéns Studio Taurus!

Fotos: Giovanna Dutra