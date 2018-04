/ / Sinop perde na estreia do estadual sub 19, com erros de arbitragem

A equipe Sub 19 do Sinop Futebol Clube começou o Campeonato Mato-grossense, com derrota por 2 a 1 para o Grêmio Sorriso, na noite deste sábado (21), no estádio Egídio José Preima, em Sorriso.

O Galo do Norte teve o domínio da partida e, abriu o placar logo aos 15 minutos, após boa jogada de Mosquito pelo lado esquerdo, Kevin tocou de perna direita para o fundo das redes. Depois do gol o Sinop cresceu ainda mais, porém desperdiçou pelo menos cinco chances, que poderiam ter encaminhado a vitória.

No segundo tempo os visitantes continuaram melhor, mas a pontaria e a falta de entrosamento, por ser uma estreia, atrapalharam.

O time de Sorriso pouco ameaçava e quando chegou, marcou com o atacante Maxwel. Após rebote do goleiro sinopense, em cobrança de falta ele aproveitou e marcou. Minutos depois em um contragolpe, e desatenção do meio de campo do Galinho, o atacante Maxvel tocou na saída do goleiro e virou o placar, definindo o resultado em 2 x 1.

O treinador Willian Gabriel atribui a derrota aos erros cruciais do árbitro Félix Dutra, que marcou um toque inexistente do lateral sinopense, na entrada da área, que originou o gol de empate de Sorriso. Outro lance providencial, foi a anulação de um gol legitimo do atacante Mosquito, ele partiu de trás da zaga, deu um chapéu no goleiro e balançou a rede, porém a arbitragem marcou impedimento.

"Fica difícil você fazer futebol com pessoas que acabam cometendo erros técnicos grosseiros. As imagens mostram o Mosquito atrás da linha da zaga, tem outros lances que também tiveram erros, então é de se lamentar. Não merecíamos sair daqui derrotados, da forma que aconteceu", desabafou ao final do jogo o treinador.

A próxima partida será no sábado (28), às 18h30 contra o Luverdense no estádio Gigante do Norte.

Na quarta-feira (25), o Luverdense estreia no Passo das Emas, recebendo o Grêmio Sorriso.

Também pelo Estadual Sub 19, o Cuiabá venceu o Dom Bosco, por 1 a 0, jogo disputado no estádio Dutrinha na capital.

Por Assessoria