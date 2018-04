/ / Sinop Futebol Clube vence time do Mato Grosso do Sul e lidera o grupo na Série D

O Galo do Norte derrotou o Novoperário, de Mato Grosso do Sul, por 2 a 0, no estádio Gigante do Norte, conquistou sua primeira vitória, no Campeonato Brasileiro da Série D assumindo a liderança do Grupo A11 (na estreia empatou em 0 a 0 contra o Ceilândia).

No primeiro minuto, Gilmar, de cabeça, em jogada trabalhada, mandou para o meio da zaga, a bola passou por Cabralzinho e Juazeiro até chegar em Cajano que de perna esquerda afundou as redes do goleiro Felipe e conquistou o primeiro gol: 1 a 0. O Sinop mais ofensivo começou a criar mais oportunidades levando período na área do Novo. Leo, em cobrança de falta, bateu colocado obrigando o goleiro Fernando sair para fazer a defesa. Gilmar dominou, para o Sinop fintou, mas a defesa chegou para parar a jogada. Pitty, em cobrança de escanteio, chutou mas Gilmar não consegui alcançar a bola. O primeiro tempo terminou com vantagem para o Sinop.

Na etapa complementar, sairam Luizinho e Matheus e entraram Jadson e Paulo Henrique no Novo. No Sinop não houve mudanças e o time continuou jogando bem. Pitty carregou, abriu na direita, cruzou para Juazeiro que mandou para Cabralzinho, mas não conseguiu finalizar. Lucca, do Sinop, chegou muito forte em cima de Negueba e levou amarelo. Depois Cajano, passou para Cabralzinho que invadiu a área, mas foi parado e a bola saiu pela linha de fundo.

Em uma bonita jogada João Paulo tocou para Gilmar que bateu forte e a bola explodiu no travessão do Novo. Jaderson no contra-ataque, de perna esquerda meteu uma bomba em cima da barreira, facilitando a vida do goleiro do Galo. Aos 12 minutos, o Novo fez a última alteração, saiu Leo Carvalho e entrou Matheus Ortigoza.

O Sinop continuou precionando e Pitty, em cobrança de escanteio, levantou na área, mas a zaga chegou e parou a jogada, tirando o perigo de perto do goleiro Felipe. Juazeiro carregou pela esquerda, tocou para Cabralzinho que foi fazer cruzamento, pegou errado e desperdiçou ótima jogada. A torcida reclamou.

Aos 25 minutos, o Novo começou a criar jogadas perigosas exigindo mais atenção da zaga sinopense. O técnico Paulo Foiani fez a primeira alteração, aos 31 minutos, saiu Gabralzinho e entrou o Maranhense no Sinop.

Logo depois quase saiu o segundo gol, Cajano invadiu a área bateu e a bola explodiu no travessão. Na jogada foi derrubado e o árbitro marcou penalidade máxima. Juazeiro bateu para direita o goleiro Felipe foi para a esquerda: 2 a 0 Sinop.

Na segunda mudança do Sinop, saiu Pitty, muito aplaudido pelos torcedores, e entrou Dourado. Na última mudança de Foiani, saiu Juazeiro e entrou Mosquito. O jogo teve 4 minutos de acréscimos. Negueba dominou foi passar por Mosquito que fez a falta em cima do jogador do Novo. Mosquito de perna esquerda cruzou na boca do gol, mas a bola não chegou para Cajano finalizar.

O próximo desafio do Sinop é diante do Aparecidente, no estádio Anibal Toledo, às 19h30, na próxima sexta-feira. O Novo encarra o Ceilândia, domingo, às 17h, no estádio Morenão em Mato Grosso do Sul.

Por Só Notícias/ David Murba (foto: Só Notícias)