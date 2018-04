/ / Sinop elimina Luverdense nos pênaltis e decidirá título do mato-grossense com o Cuiabá

O Sinop Futebol Clube é finalista do Campeonato Mato-grossense Eletromóveis Martinello. Agora há pouco, no Gigantão, eliminou o Luverdense nos pênaltis. No tempo normal houve empate em 1 a 1 e, como em Lucas do Rio Verde houve outro empate (sem gols), a decisão foi para as penalidades. O Sinop vai decidir o título com o Cuiabá, que hoje eliminou o União de Rondonópolis.

Na cobrança das penalidades a primeira foi do Luverdense. Rafael Silva bateu no canto esquerdo e marcou. Na segunda cobrança Pity, do Sinop, não perdeu, o goleiro foi para esquerda e bola para a direita: 1 a1. Rubinho, do Verdão, bateu e Naldo fez linda defesa deixando Sinop na vantagem. Luca, camisa 3, bateu e marcou. Paulinho bateu no canto esquerdo sem chances para o goleiro do Sinop. Depois foi a vez de João Paulo, do Sinop, que cobrou e o goleiro Diogo Silva defendeu. Em seguida, foi a vez Elton, do Luverdense que chutou para fora. Na sequência, Everton bateu e marcou. O goleiro do Luverdense Diogo Silva, foi o próximo a cobrar o pênalti. Ele deslocou o goleiro e a bola entrou, deixando tudo igual. Juazeiro, do Sinop, foi para a cobrança decisiva. Ele fez o gol, classificando o time sinopense e garantindo vaga na final.

Primeiro tempo

As duas equipes começaram pressionando e buscando gol. Nos primeiros minutos o Luverdense fez falta em cima do Juazeiro do Galo. Aos 10 minutos, o Sinop com Gilmar, fintou, chutou para Cabralzinho, que perdeu a jogada, no rebote Juazeiro foi para cima mas perdeu o lance. Aos 14 minutos Rubinho do Verdão tentou cruzar para Paulinho na lateral, mas a zaga do Galo parou a jogada. Aos 19 Pimentinha apareceu pela lateral, ganhado de Gilmar, mas não conseguiu finalizar.

Aos 24, Everton lançou para Tiarinha, que chegou muito forte em cima do goleiro do Verdão, Diogo Silva, o árbitro aplicou cartão amarelo para o Galo. Everton, novamente, em cobrança de falta rolou para Cabralzinho que levantou para Juazeiro ir de cabeça. Em cobrança de falta Cabralzinho bateu forte, mas a bola explodiu na barreira. Aos 33, Duda foi muito pesado em cima do Luverdense e ganhou amarelo. Na cobrança de falta aos 34, o goleiro Naldo saiu errado, Rafael Silva aproveitou e mandou de cabeça para o fundo da rede, 1 a 0 Luverdense.

Aos 39, Cabralzinho teve a chance de empatar, mas demorou muito para bater e o Luverdense chegou para fechar a jogada. Aos 41, Gilmar, de perna direita, chutou forte obrigando o goleiro Diogo Silva sair para fazer a defesa. Na direita, Caxumbú com pimentinha, chegaram pela lateral com velocidade, mas a zaga impediu a jogada. Juazeiro levou amarelo por reclamação. Nos acréscimos Sinop botou pressão mas não conseguia finalizar. Cabralzinho em cobrança de falta, levantou na área Juazeiro subiu mas sem chances de empate. Fim de jogo 1 a 0 para o Luverdense no Gigantão.

Sinop e Luverdense voltaram para o segundo tempo sem alteração no time. Nos primeiros minutos Pimentinha, dominou, chegou na área, mas só foi o susto para o Sinop. Aos 3 minutos Caxambú levou amarelo para o Verdão. João Paulo, na jogada pela direita tocou para Everton que levantou, mas Pablo de cabeça cortou para o Luverdense. Katê no contra-ataque, abriu pelo meio tocou, para Tiarinha, mas estava um pouco adiantado e o bandeira marcou impedimento.

Cabralzinho driblou, preferiu não tocar e chutou de longe, pegando muito mau na bola sem perigo para o Verdão. Aos 13 minutos, Pyti camisa 20, entrou no lugar de Cabralzinho camisa 11. Em falta em cima do Juazeiro do Galo, Pity bateu direto para gol no rebote Sodré dominou sem chances de empate para o Sinop. Tiarinha em velocidade tocou para Gilmar fez lance com katê, mas o juiz marcou mão. Gilmar pela esquerda tentou o gol, mas a bola explodiu em Sodré do Luverdense.

Em cobrança de escanteio o goleiro Diego Silva espalmou, Pity dominou, mas pegou mau na bola sem chances de empate. Aos 27 Sodré do Luverdense saiu para a entrada de Moises, camisa 15. Pity bateu em cobrança de falta, chutou direto, mas o goleiro do Verdão estava atento e saiu para fazer a defesa salvando o empate do time de Lucas do Rio Verde. Aos 33, Katê pela direita, encontrou Tiarinha livre, passou e o camisa 7, na cara do gol, não perdoou e mandou para o fundo da rede. Caxambú do Verdão cometeu falta em cima do Gilmar e foi expulso. Com a expulsão o Cuiabá fez mudança. Saiu Ariel e entrou Lucas.

Pity em cobrança de falta, na entrada da grande área, meteu uma bomba em cima do gol do Verdão, mas só foi para linha de fundo. Tiarinha carregou em velocidade, foi derrubado e o árbitro marcou falta. Aos 43 saiu Katê e entrou Cajano. O jogo teve 4 minutos de acréscimos. Com o empate a decisão foi para penalidades.

Por S ó Notícias/ David Murba (foto: Julio Tabile)