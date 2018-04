/ / Sinop apresenta dois reforços e deve contratar mais três para série D

O Galo do Norte apresentou os meias, Thiago Etges, 23 anos e Luís Henrique, 32, como novos reforços para a Série D. Os atletas foram integrados ao elenco ontem à tarde.

Luís Henrique estava no Velo Clube de São Paulo, disputando a divisão A3, tem passagens por Santos-SP, Guarani e futebol dos Emirados Árabes.





Tiago Etges volta a vestir a camisa do Sinop, após passar duas temporadas no Cuiabá. Ele disputou a final do Sub 21, terça-feira á noite, onde o Dourado perdeu nos pênaltis para o União.

Conforme o treinador Paulo Foiani, as duas peças colocam o Sinop num patamar igual aos adversários do grupo A-11 no brasileirão.

“Temos carências nestas posições e a estamos trazendo reforços pontuais. Vão nos ajudar muito na busca pela classificação”, disse.





Os dois atletas estão sendo regularizados e devem entrar no Boletim Informativo Diário (BID), até a sexta-feira (27), para estarem a disposição do técnico, no duelo contra o Novopérario/MS. A partida teve o horário alterado para às 18h.





O diretor de futebol Marco Aurélio, disse durante a apresentação dos jogadores, que o clube está em negociação com outros três atletas para reforçar ainda mais o grupo. Também anunciou o desligamento do atacante Kattê, que pediu para deixar o clube.





Ficha técnica:

Luís Henrique

Posição: Meia atacante

Naturalidade: São Paulo

Idade: 32 anos

Altura: 1,79

Formação: Paulista de Jundiaí

Clubes que atuou: Santos, Guarani, Tigres, Penapolense, Velo Clube. Atuou no México, Emirados Árabes e Vietnã.





Tiago Etges

Posição: Volante

Naturalidade: Sinop

Idade: 23 anos

Altura: 1, 83

Formação: Internacional e Sinop

Clubes que atuou: Sinop e Cuiabá

Por Julio Tabile/Assessoria