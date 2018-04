/ / SEMINÁRIO EM MATO GROSSO DEBATE ESCOAMENTO PELO PACÍFICO

O Governo de Mato Grosso, por meio do Desenvolve MT, realiza nesta quinta-feira, a partir das 9h, o seminário “Logística Intermodal de Escoamento pelo Pacífico”, no Salão Garcia Neto, no Palácio Paiaguás. O evento vai abordar os mais diversos pontos relacionados ao escoamento pela rota Mato Grosso – Bolívia – Peru – Pacífico.

O Doutor (PhD) em Logística Comercial Internacional pela Columbian Pacific University (EUA) e autor do livro ‘Perú: Mega Plataforma Logística Pacífica en Suramérica. Perspectiva y prospectiva de proyectos logístico viários’, Alberto Ruibal, é um dos convidados do evento e vai ministrar palestra sobre o assunto.

Na sequência, haverá um debate mediado pelo jornalista Alfredo da Mota Menezes, com participação de especialistas no assunto, como Edeon Vaz Ferreira, do Movimento Pró Logística; Serafim Carvalho Melo, do Departamento Nacional de Produção Mineral e o professor Luiz Miguel Miranda, da UFMT.