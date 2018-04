/ / Sebrae promove Seminário de Crédito em Guarantã do Norte

Nesta terça-feira (24), acontece em Guarantã do Norte o Seminário Dia D de Crédito, com foco na saúde financeira das micro e pequenas empresas. Organizado pelo Sebrae MT, o evento leva até o empresário a oportunidade de entender a realidade de mercado, perceber novas possibilidades de negócio e panejar os próximos passos ao lado de especialistas em gestão e mercado financeiro.

O evento será realizado na Associação Comercial de Guarantã do Norte, das 19h às 21h. Durante o seminário, estarão presentes o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, que irão compor o painel “Alternativas de Financiamento para os Pequenos Negócios”. Também haverá a palestra “Gestão Financeira e Crédito – O papel do Sebrae na Busca da Competitividade dos Pequenos Negócios”. A entrada é gratuita, e as inscrições devem ser feitas pelo 0800 570 0800 ou meio hora antes do início do evento.

“Além de capacitar esses empresários, nós também estreitaremos o relacionamento com eles. Vamos mostrar que através de uma gestão adequada, os negócios deles podem melhorar e que com o nosso apoio fica ainda mais fácil. O Sebrae está aqui para somar e esse seminário vem para mostrar que podemos auxiliá-los de diversas formas.”, avaliou a assistente do Sebrae, Kamila de Azevedo.

Programação:

19h - Palestra: Gestão Financeira e Crédito. O papel do Sebrae na busca da competitividade dos Pequenos Negócios - Sebrae.

19h30 - Painel: Alternativas de Financiamento para os Pequenos Negócios. Sicredi e Sicoob.

Serviços:

Seminário Dia D de Crédito

Data: 24/04/2018

Horário: 19h