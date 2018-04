/ / Saíram as quatros equipes finalistas Ca Copa do Comercio ACEG

Na noite da quinta-feira (19/04) aconteceu a complementação dos jogos das quartas de finais da Copa do Comercio ACEG, que é uma realização da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT, com a organização da Secretaria Municipal de Educação e Departamento de Desporto e o apoio da ACEG – Associação Comercial e empresarial de Guarantã do Norte.





Na última terça-feira (17/04) aconteceram dois jogos onde se enfrentaram as equipes da Prefeitura que foi derrotada pela equipe da M. Gold/Ferragens São Paulo. No segundo jogo a ACEG empatou no tempo normal com o Posto Tigre que, venceu nos pênaltis.





Já na noite da quinta-feira, estiveram jogando Bela Casa/Sol Maquinas e Beira Rio/Correios, um excelente jogo e a equipe da Bela casa conquistou a sua vaga para as semifinais. No segundo jogo da noite a equipe da Castrilon/Economizar empatou no tempo normal com o Frigorifico Redentor “B” e venceu nos pênaltis.





Mais uma vez o publico compareceram em bom numero no Ginásio Bezerrão, como nas rodadas anteriores, surpreendendo os organizadores. O motivo do comparecimento dos desportivos nas rodadas é o bom jogo que as equipes vem apresentando no campeonato e as expectativas são de casa ainda mais cheia nas semifinais e na final.





As semifinais do masculino aconteceram, juntamente com o feminino, na próxima terça-feira (24/04) e na quinta-feira (26/04), onde estarão se enfrentando no feminino as equipes do Meridional FM e Beto Caça e Pesca e no masculino Castrilon/Economizar e Bela Casa/Sol Maquina, já na quinta-feira, no feminino Black White enfrenta a Beira Rio e no feminino Posto Tigre joga contra a M. Gold/Ferragens São Paulo.

Confira os resultados das quartas de finais:

Terça-feira(17/04):

Prefeitura 02 X 06 M.Gold/Ferragens São Paulo;

Posto Tigre 02 X 02 ACEG (Posto Tigre venceu nos pênaltis por 03 X 02 ).

Quinta-feira (19/04):

Bela Casa/Sol Máquinas 08 X 04 Beira Rio/Correios;

Castrilon/Economizar 02 X 02 Frigorifico Redentor (Castrilon, venceu nos pênaltis ( 02 X 01 ).