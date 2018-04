/ / Régis valoriza primeira vitória pelo São Paulo e projeta decisão na Copa do Brasil

Começou oficialmente a Série A do Campeonato Brasileiro para o São Paulo. A equipe enfrentou ontem (16) no Morumbi o Paraná e conquistou os primeiros três pontos na competição.





O triunfo por 1 a 0 marcou ainda a primeira vitória do lateral-direito Régis com a camisa do tricolor paulista. Foi a terceira partida do jogador, que perdeu para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil e empatou com o Rosario Central pela Sul-Americana. “Feliz pela vitória e que seja a primeira de muitas. Na minha avaliação foi um bom jogo, apesar de achar que poderíamos ter feito mais em campo, merecemos os três pontos. É só o começo do Brasileirão e nessa largada é muito importante a vitória. Particularmente acredito que fiz uma partida boa, estou pegando cada vez mais confiança e a tendência é só crescer”, avaliou o atleta, que completa nesta semana um mês no clube.





Em meia à maratona de jogos, sendo quatro confrontos em onze dias, o tricolor paulista enfrenta na quinta-feira (19) o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil e, no domingo (22), encara o Ceará no Castelão. “É uma sequência intensa de jogos e todos importantes para nós, mas vamos pensar em uma partida de cada vez. Agora temos pela frente essa decisão na Copa do Brasil, que vale vaga nas oitavas de final. Será um confronto duro, contra um adversário de qualidade e que tem a vantagem do empate. Não vai ser fácil, mas acredito na nossa equipe e sei que temos condições de buscar esse resultado para conseguir a classificação”, concluiu.

A partida entre São Paulo e Atlético Paranaense acontece às 19h15, no Morumbi.

Foto Anexada: Rubens Chiri/São Paulo



Alexandre Rosa,

Assessor de Imprensa