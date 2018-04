/ / Protagonismo feminino no agronegócio será diretriz de encontro inédito em Mato Grosso

A última década não trouxe apenas aumento na produtividade e avanços no uso da tecnologia em campo. Este, por sua vez, também ficou mais feminino. As mulheres estão cada vez mais presentes nos diferentes elos da cadeia do agronegócio. Tanto que Mato Grosso irá contar com a primeira edição do “Encontro Mulheres em Campo 2018”, que será realizado no dia 15 de junho, em Cuiabá.





Sob o tema “Desenvolvendo Líderes para o Futuro”, o evento tem como intuito oferecer conteúdo de ponta sobre Gestão e Governança, bem como proporcionar o intercâmbio de conhecimento e experiências entre as participantes.





Conforme explica a diretora executiva do Grupo Valure, a coach e mentora de gestão Lorena Lacerda, o encontro – que tem como foco reunir mulheres gestoras e empresárias do segmento do agronegócio – contará com especialistas e profissionais de renome na área para palestras, rodas de debate e apresentação de cases de sucesso.





“O protagonismo feminino na Gestão e Governança dos negócios tem sido tema recorrente de discussão e análise dentro do processo de estimulo à maior imersão das mesmas. O ‘Mulheres em Campo’ é pensado justamente para proporcionar uma experiência única de aprendizagem e aprimoramento contínuo”, destaca.





PANORAMA – Segundo dados de uma pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio (ABMRA), que antecede o Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), uma em cada três propriedades rurais no país possui mulheres em cargos de comando. Há cinco anos, elas representavam apenas 10%.





O estudo ressalta que, quando não são as principais responsáveis pelas propriedades, elas atuam como administradoras, dividem as atividades com alguém da família ou estão sendo preparadas para assumir essas funções. O levantamento foi realizado ao longo de 2017 com 2.090 agricultores e 717 pecuaristas de 15 Estados.





MULHERES EM CAMPO 2018 – O “Encontro Mulheres em Campo 2018” é uma realização do Grupo Valure, da Fundação Dom Cabral (FDC) e da Agro Marketing Mix. Toda a renda do evento será revertida para instituições de caridade. Mais informações pelo contato (65) 3318-2600.

POR ZP PRESS