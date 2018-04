/ / Presa jovem transportando cocaína avaliada em R$ 80 mil

Uma jovem, de 18 anos, que fazia o transporte de um tablete de cocaína avaliado em R$ 80 mil de Campo Grande com destino a Sinop foi presa em flagrante, ontem, em ação da equipe da Delegacia de Repressão a Entorpecente (DRE). A suspeita foi abordada pelos policiais em um terminal rodoviário, na zona rural de Nobres (146 quilômetros de Cuiabá). Uma jovem, de 18 anos, que fazia o transporte de um tablete de cocaína avaliado em R$ 80 mil de Campo Grande com destino a Sinop foi presa em flagrante, ontem, em ação da equipe da Delegacia de Repressão a Entorpecente (DRE). A suspeita foi abordada pelos policiais em um terminal rodoviário, na zona rural de Nobres (146 quilômetros de Cuiabá).

Com a informação, os policiais foram até a rodoviária, porém o ônibus em que a suspeita estaria já estava em trânsito a caminho de Sinop. Em continuidade as diligências, os investigadores fizeram acompanhamento do veículo até seu primeiro ponto de parada para embarque e desembarque em Nobres.

Neste momento, os policiais realizaram a abordagem da suspeita que inicialmente negou estar transportando qualquer tipo de entorpecente, porém durante revista em seus pertences foi localizado o tablete de cocaína, dentro de um travesseiro.

Questionada, a jovem confessou que buscou o entorpecente em Campo Grande e que receberia R$ 2 mil para fazer a entrega em Sinop. Segundo a suspeita, o valor pago pela droga foi R$ 80 mil, porém ela disse não saber quem era o comprador e nem para quem entregaria o entorpecente em Sinop .

A droga foi apreendida e a jovem conduzida a DRE, onde após ser oficialmente interrogada, foi lavrado o flagrante por tráfico de drogas.

Por Redação Só Notícias