/ / Prefeitura Municipal de Guarantã convida os prestadores de serviços turísticos para uma reunião orientativa

Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo convida a todos os segmentos prestadores de serviços, para uma reunião orientativa aos prestadores de serviços turísticos de Guarantã do Norte-MT, a realizar-se no dia 10 de Abril de 2018 ás 19:00 horas nas dependências do Esplanada Hotel, na Rua Pioneiro Genésio Minetto, nº 333, Bairro: Centro, que contará com a participação de um turismólogo, Leandro Carvalho Lima da Secretaria de Turismo do Estado de Mato Grosso Sedtur.

A secretária Valéria Oliveira Ribeiro, falou sobre o novo sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do turismo (Cadastur) e a importância de estar inscrito nele.

O Cadastur é instrumento obrigatório para o setor turístico - meio de hospedagem, agência de turismo, parque temático, acampamento turístico, organizadora de eventos, transportadora turística e guia de turismo, restaurantes, locadora de veículo, casa de espetáculos, centro de convenções. Todas as empresas e prestadores de serviços destes segmentos que ainda não tiverem o cadastro, devem obrigatoriamente fazê-lo.

As empresas que já são cadastradas devem ficar atentas ao prazo de renovação, que é a cada dois anos. A Prefeitura Municipal através do coordenador do turismo, Maycon Souza, irá visitar as empresas que estão com o Cadastur vencido, orientando sobre a necessidade de fazer o cadastramento no novo formato. O relatório com o resultado das visitas será também encaminhado ao Ministério do Turismo.

Os prestadores de serviços que não regularizarem a situação serão notificados e poderão, numa ação de fiscalização realizada por agentes fiscais do Ministério do Turismo (MTur), ser autuados conforme prevê a lei 11.771 de 2008.

Da Assessoria