/ / Prefeitura de Guarantã do Norte libera recursos para aquisição de tubos galvanizados

O Prefeito Municipal Erico Stevan a frente da administração municipal de Guarantã do Norte à 1 ano e 4 meses, após ter decretado situação de emergência por causa dos estragos ocasionados pela enchente que assolou o município no mês de fevereiro, determinou que a equipe da infraestrutura trabalhe diuturnamente na recuperação da malha viária.

Os estragos nas estradas da zona rural e urbana foram enormes e a equipe terá que se desdobrar para garantir o escoamento da produção bem como a trafegabilidade das linhas de ônibus para garantir o transporte escolar.

O prefeito Érico Stevan, destinou recursos no aporte de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para aquisição de tubos galvanizados de diversas medidas para facilitar e agilizar ainda mais os trabalhos de substituição de pontes danificadas pelo tempo e pelas chuvas.

No ano passado a secretaria fez a aquisição destes tubos que foram implantados com enorme sucesso. “Além da durabilidade incrível destes tubos, ele é bastante prático para a gente trabalhar, o trabalho rende, depois de implantado é um material que dificilmente dá problemas, a qualidade do material, garante um serviço de qualidade aos nossos produtores rurais” comentou o Secretário Municipal de Infraestrutura Claudiomar Paloschi.

Da Assessoria