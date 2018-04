/ / Posto Tigre é surpreendido pela equipe da ACEG na Copa do Comercio

Na noite da quinta-feira (05/04) teve prosseguimento à copa do Comercio ACEG, uma realização da prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT, organização do Departamento Municipal de Desporto em Parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Guarantã dói Norte-MT.





No primeiro jogo da noite estiveram jogando as equipes do Lumicenter/TV Guarantã e Delmoro/Salão Refatti, mais uma vez o time do Delmoro amargou mais uma derrota e com isso encerrou sua participação na competição, sem vencer.





Já no segundo jogo na categoria feminina estiveram jogando a equipe da Meridional FM e Beira Rio, a Beira Rio vinha liderando o campeonato, em dois jogos venceu um e empatou outro, já a Meridional vinha de um empate, precisando vencer e foi o que aconteceu.





Encerrando os jogos da noite entraram em quadra as equipes do Posto Tigre que já havia vencido as suas partidas anteriores e a equipe da ACEG, que ainda não tinha vencido na competição, mas contra o Posto Tigre que vinha desfalcado de dois de seus principais jogadores, acabou vencendo a sua primeira partida.

Confira os resultados:

Lumicenter/TV Guarantã 07 X 02 Delmoro/Salão Refatti;

Meridional FM 02 X 01 Beira Rio (Feminino);

Posto Tigre 03 X 04 ACEG.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias (Foto: Célio Ribeiro)

CLASSIFICAÇÃO MASCULINO

CHAVE – “A”

EQUIPES GP GC SG Clas. LUMI CENTER /TV MIGRANTES 02

01 01 06 08 -02 02 4º BEIRA RIO/CORREIOS 02

02

06 06 00 03 3º PREFEITURA DE GUARANTÃ 02 01 01

07 05 02 05 2º DELMORO/SALÃO REFFATTI 03

01 02 05 10 -05 02 5º CASTRILON/ECONOMIZAR 03 02 01

13 08 05 08 1º





CHAVE “B”

EQUIPES GP GC SG Clas. ACEG 02



02 04 07 -03 01 4º BOR. TROPICAL/PULMA AUTO CENTER 02



02 02 11 -09 01 5º GÁS CITY GÁS /MOVEIS GALVAN 02 01

01 05 05 00 03 3º POL. M. /POL. C./ POSTO TIGRE 03 03



10 03 07 10 1º FRIGORIFICO REDENTOR “B” 03 02

01 12 07 05 07 2º





CHAVE “C”

EQUIPES GP GC SG Clas. BELA CASA /SOL MAQUINAS 01 01 01

10 07 03 05 3º BASE AÉREA 02

01 01 04 05 -01 02 4º CHOPINZINHO METAL/MOTOSERRA GTÃ 02



02 03 08 -05 01 5º FRIG. REDENTOR “A”/GTÃ TRATORPEÇAS 03 01 02

07 05 02 06 1º M-GOLD/FERRAGENS SÃO PAULO 03 01 02

12 11 01 06 2º





ARTILHEIRO

EQUIPE Atleta Jogos Gols Marc. FRIGORIFICO REDENTOR “B” PAULO CEZAR 03 09 M GOLD/ FERRAGENS SÃO PAULO RENATO ADRIANO 03 05





CLASSIFICAÇÃO FEMININO

CHAVE – “ÚNICA”

EQUIPES GP GC SG Clas. BETO CAÇA E PESCA 02

01 01 04 05 -01 02 4º BEIRA RIO 01 01



03 02 01 04 BLACK WHITE 02

02

03 03 00 03 2º RADIO MERIDIONAL 01

01

01 01 00 02 3º

ARTILHEIRA

EQUIPE Atleta Jogos Gols Marc. BEIRA RIO BRENDA 01 02 BETO CAÇA E PESCA SANDRA RIBEIRO 02 02

Todas as Equipes que participaram da Abertura ganharam um ponto.

18 Jogos no Masculino

107 Gols marcados média de 5.9 por partida.

38 amarelos aplicados média de 2.1 por partida

05 vermelhos aplicado média de 0.27 por partida





03 Jogos no Feminino

11 Gols marcados média de 3.6 por partida.

03 amarelos aplicados média de 1 por partida

00 vermelhos aplicado média de 00 por partida