/ / Polícia Civil prende três homens com quase meio quilo de drogas no Bairro Aeroporto em Guarantã do Norte

Policiais civis e do Grupo Armado de Resposta Rápida (GARRA) prenderam na tarde desta quarta-feira (18/04), dois homens e apreenderam um adolescente com várias porções de maconha, pasta base de cocaína e cerca de R$ 100, em uma residência no Bairro Aeroporto. Segundo o delegado Waner dos Santos Neves, as prisões ocorreram após denúncia de moradores.

“Os investigadores visualizarem um dos indivíduos saindo do local e foi detido com uma certa quantidade de droga. Entramos no imóvel e encontramos outra quantidade de droga preparada para venda. Eles negaram que estavam vendendo”, explicou Neves.

Ainda de acordo com o delegado, eles podem responder por tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menores.

Por Só Notícias