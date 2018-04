/ / Polícia apreende carregamento de 294 quilos de cocaína em Mato Grosso; três presos

A Polícia Judiciária Civil apreendeu 294 quilos de entorpecentes em investigações contra o tráfico de drogas conduzidas pela Delegacia de Vila Bela da Santíssima Trindade (521 km de Cuiabá). Três homens de 23, 24 e 25 anos, foram presos, ontem à noite, em uma estrada de acesso ao Rio Barbado, localidade conhecida por Ponte Queimada, zona rural do município.

Foram apreendidos 230,2 quilos de pasta base e 64,7 quilos de cocaína pura, apreendidos dentro de sacos, em uma caminhonete L200. Hoje, a droga foi pesada e analisada pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

De acordo com a assessoria da Polícia Civil, os presos vão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e tentativa de homicídio. Segundo o delegado Clayton Queiroz Moura, os traficantes eram investigados há cerca de três meses, por suspeita de atuação no comércio de entorpecentes na cidade e também em Pontes e Lacerda (448 km de Cuiabá).

De posse uma informação referente ao possível carregamento, equipes de investigadores montaram vigilância na região do porto, a beira do Rio Barbado. No local, uma balsa era usada pelos criminosos para travessia do entorpecente pelo rio.

A equipe permaneceu em monitoramento até a chegada dos suspeitos. Primeiro se aproximou uma motocicleta, que com farol alto fez rondas em circulo para averiguar o local. Logo após, o motociclista modulou com o rádio comunicador e instante depois, um segundo motociclista se aproximou. Também na posse de rádio, conversou com outra pessoa. Passados alguns minutos, uma caminhonete L200 Triton, carregada com o entorpecente encostou.

Os policiais iniciaram abordagem, clareando o local com uso de lanternas. Foi dado voz de prisão, momento em que dois suspeitos, que chegaram em motocicletas, atiraram contra a equipe policial, que rapidamente procurou abrigo e revidou aos tiros.

Os dois suspeitos fugiram entrando pelo mato. Outros três suspeitos, que estavam na caminhonete, tentaram também fugir em direção ao rio, mas foram alcançados pelos policiais dentro do rio, antes que pudesse reagir. Nenhum policial ficou ferido na ação.

Na operação, além do entorpecente, os policiais apreenderam no local duas motocicletas, a caminhonete e dois rádios comunicadores. Em continuidade as diligências, outra equipe, na cidade de Pontes e Lacerda, efetuou buscas na casa de um dos envolvidos, onde foram apreendidas mais duas motocicletas, duas VW Saveiro, revólver calibre 38 e outros dois rádios

O delegado explicou que “eles atravessam o rio com a droga para desviar dos postos de fiscalização do Gefron. A droga vinha da Bolívia, passando por Vila Bela até Pontes e Lacerda, de onde era diluída em veículos menores e levada para fora do Estado”.

