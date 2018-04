/ / Paranaense, Tiago Real encara Londrina como concorrente ao acesso e comemora retorno ao time titular da Ponte Preta

A Ponte Preta conquistou um grande resultado na última rodada da Série B. Mesmo jogando fora de casa, a Macaca superou o Criciúma por 1×0. Uma das novidades da alvinegra campineira no duelo em solo catarinense foi o meio-campo Tiago Real, que totalmente recuperado de lesão vestiu a camisa 10 da Ponte.





Tendo a oportunidade de novamente iniciar uma partida entre os titulares, Tiago Real valorizou bastante o resultado contra o Criciúma e o seu retorno aos 11 iniciais da Macaca. “Fiquei muito feliz de retornar ao time titular da Ponte, ainda mais vencendo uma partida de extrema importância e dificuldade.





Precisávamos recuperar os pontos que perdemos na primeira rodada contra o Paysandu. O time se portou bem diante do Criciúma, não sofremos gol e voltamos para casa com três pontos fundamentais para sequência da competição”, declarou o meio-campo, que ao longo da sua trajetória profissional já marcou nove gols em partidas da Série B.





Embalada pelo sucesso diante do Tigre, a Ponte Preta volta a campo no próximo sábado, às 19h, no estádio Moisés Lucarelli contra o Londrina. Nascido no estado do Paraná e com passagens pelo Coritiba, Tiago Real conhece bem o próximo rival e faz questão de enaltecer o Tubarão. “Sei da força que o Londrina tem.





É uma equipe sempre muito competitiva e nessa temporada montou um elenco bastante qualificado. Na minha opinião, eles são um dos candidatos ao acesso. Por isso, temos que respeitá-los, porém, jogando em casa, precisamos impor o nosso ritmo e buscar a vitória nessa partida, que considero de seis pontos”, concluiu.





Foto: Fabio Leoni/Ponte Preta

Arthur Virgílio,

Assessor de Imprensa