/ / Palmeiras tem gol anulado no final e empata com a Chapecoense

O Palmeiras disputou sua primeira partida no Allianz Parque pela edição de 2018 do Campeonato Brasileiro durante a tarde deste domingo. Com um gol anulado de forma equivocada no último lance da partida, o time comandado pelo técnico Roger Machado ficou no empate sem gols contra a Chapecoense.

Poupados, Jailson, Edu Dracena e Bruno Henrique puderam ver pela televisão o Palmeiras chegar aos cinco pontos, figurando na sétima posição do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense, por sua vez, contabiliza apenas dois pontos, no 16º lugar.

Os dois clubes voltam a jogar pelo Campeonato Brasileiro apenas no próximo final de semana. Às 19h30 (de Brasília) de quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, a Chapecoense enfrenta o Atlético-MG, no Independência. Já o Palmeiras, às 21h30 de quinta, visita o Alianza Lima, pela fase de grupos da Libertadores.

Por Gazeta Esportiva (Foto: Sergio Barzaghi/Gazeta Press)