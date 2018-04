Palmeiras mostra evolução, bate o Internacional e vence a primeira no Brasileiro

O Palmeiras mostrou evolução, quebrou o jejum de três jogos e venceu a primeira no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Verdão teve boa atuação e derrotou o Internacional por 1 a 0 no Pacaembu, com gol marcado por Dudu e que evidenciou a melhora tática da equipe de Roger Machado.

Durante a semana a torcida palestrina deu o recado: exigia uma evolução da equipe neste domingo, diante do Inter. As três partidas sem vencer (Corinthians, Boca Juniors e Botafogo) já ligaram o sinal de alerta para todos e, mesmo com a boa atuação em 65 minutos, o começo não foi animador.

O Colorado dominou o primeiro terço da etapa inicial e só não abriu o placar por duas grandes defesas de Jailson. Surpreendidos pela marcação pressão dos gaúchos, o Palmeiras teve enormes dificuldades para sair jogando do campo defensivo e o Inter forçou diversos erros de passe do Verdão.

Quando o Palmeiras se estabeleceu no campo ofensivo, porém, equilibrou o jogo e, pouco tempo depois, passou a dominá-lo. Assim, os frutos de uma semana livre para treinos começaram a aparecer.

Dudu voltou a se posicionar pela esquerda, onde Roger Machado entende que o capitão traz o jogo para o centro e ajuda mais com a armação das jogadas. Isso colaborou com a atuação de Lucas Lima, que teve o mérito de finalmente fazer o que Roger Machado tanto pede: se posicionar centralizado e às costas dos volantes adversários.

Assim, o Palmeiras abriu o placar aos 39 minutos. Lucas Lima dominou no meio campo e fez o que sabe fazer melhor: enfiou a bola na esquerda para Diogo Barbosa, entre os marcadores colorados. O camisa 6 fez sua primeira assistência pelo Alviverde e colocou a bola na cabeça de Dudu, que desviou para as redes.

Na etapa final, o Inter veio com a mesma proposta de marcação alta e buscou pressionar nos primeiros minutos. O Palmeiras, porém, se postou compacto e marcando quase sempre a partir do meio-campo, tendo no máximo Borja e outro atleta apertando os zagueiros colorados.

Assim, Roger alterou a equipe taticamente mais uma vez. Dudu foi para a direita com o intuito de sempre levar a jogada para o fundo e ser mais incisivo. Seguro na defesa, o Palmeiras seguiu com bom nível de atuação, especialmente de Borja e Lucas Lima, que mostraram muita evolução tática. As chances, porém, pararam em Danilo Fernandes e na trave.

Odair Hellmann trocou Nico López por Leandro Damião e, assim, ganhou (muita) presença de área. O centroavante, inclusive, chegou a balançar as redes em gol anulado pela arbitragem, além de levar perigo em outras oportunidades.

Do outro lado, Roger Machado respondeu tirando Lucas Lima, Dudu e Borja para as entradas de Moisés, Willian e Deyverson. Controlando bem o duelo, o Palmeiras conseguiu manter o placar inalterado para celebrar sua primeira vitória no Brasileiro.

Por Gazeta Esportiva (foto: Djalma Vassão/Gazeta Press/arquivo)