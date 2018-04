/ / Ossada humana é encontrada em zona rural e polícia tenta identificar vítima

Uma ossada humana foi encontrada na Comunidade Novo Horizonte, zona rural de Alta Floresta (a 812 km de Cuiabá), nesta terça-feira (03). Os restos mortais estavam dentro de um saco, junto com alguns pertences que deverão auxiliar no reconhecimento da vítima.



Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Judiciaria Civil foi acionada para checar uma ocorrência, onde teriam encontrado uma ossada dentro de um saco. Policiais civis juntamente com a Perícia Técnica (Politec) foram até o local, onde observaram que os ossos poderiam ser da parte inferior do corpo (pernas).



No mesmo saco, também estavam um par de chinelos de cor azul, um cinto e uma cueca. Há a possibilidade que a vítima seja uma pessoa do sexo masculino, devido às características dos objetos encontrados.



Somente após análise da Politec será possível confirmar a identidade.

Por Olhar Direto