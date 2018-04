/ / Morador de Guarantã do Norte morre após perder controle de caminhão na BR 163 perímetro urbano de Novo Progresso

O motorista de uma carreta caçamba paca da cidade de Cuiabá (MT) , morreu ao se envolver em um acidente na rodovia BR -163 perímetro urbano da cidade de Novo Progresso/PA.

O motorista foi identificado como Marcio Demboguski , de 57 anos , morador da cidade de Guarantã do Norte/MT. Segundo familiares Marcio completaria 57 anos nesta quarta-feria 25 de Abril.

O Acidente aconteceu por volta da 23h30, o motorista perdeu controle do caminhão e caiu em uma vala na saída da cidade próximo ao motel, no perímetro urbano da cidade.

De acordo com informação chovia no momento do acidente, a carreta perdeu controle passou direto e tombou a violência do impacto levou o condutor a ser projetado para fora do veiculo.

O motorista morreu ainda no local.

O ato fúnebre será realizado na Capela Mortuária, ao lado da Pax Memorial em Guarantã, com início PREVISTO para as 16 horas. O sepultamento acontecerá em 25/04, com horário a ser definido posteriormente, no cemitério municipal de Guarantã do Norte.

Por Redação Jornal Folha do Progresso