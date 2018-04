/ / Mato Grosso registra aumento de 17% nas vendas de produtos para o exterior

Mato Grosso fechou o primeiro trimestre de 2018 com um superávit de U$ 3,4 bilhões na balança comercial. Ao todo, foram exportados U$ 3,6 bilhões e importados U$ 235 milhões. Os números são do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), que fechou, em abril, os dados de exportação e importação do estado.

Na comparação com o mesmo período do ano passado, há aumento de 17,2% no superávit da balança comercial. Enquanto o saldo deste ano já é de U$ 3,4 bilhões, no primeiro trimestre do ano passado era de U$ 2,9 bilhões.

O ganho mato-grossense se deve, principalmente, ao aumento de 11% nas exportações e à diminuição de 34% nas importações nos mesmos períodos dos dois anos. Em 2018 foram vendidos U$ 3,6 bilhões e comprados U$ 245 milhões, ao passo que em 2017 foram registrados U$ 3,2 bilhões de exportação contra U$ 361 milhões de importação.

Os principais produtos de exportação são os do agronegócio, sendo, pela ordem, soja, milho, bagaços, algodão e carne. A China continua como o principal destino dos produtos mato-grossenses, responsável por U$ 1,2 bilhões das vendas. Na sequência vêm Irã, Espanha, Holanda e Tailândia.

Assim como as exportações, as importações também estão ligadas ao agronegócio. Insumos para produção da lavoura são os principais produtos comprados da Rússia, Estados Unidos e China.

Por Só Notícias/Marco Stamm (foto: divulgação/arquivo)