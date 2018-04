/ / Marrafon deixa Seduc e Taques nomeia ex-secretária de Mendes para assumir a pasta

O governador Pedro Taques (PSDB) nomeou a servidora Marioneide Angelica Kliemaschewsk para comandar a Secretaria de Educação do Estado (Seduc). O ato foi publicado no Diário Oficial que circula hoje. A exoneração de Marco Marrafon, que ocupava o posto, foi publicada na mesma data. O ex-secretário demostra interesse em concorrer ao pleito eleitoral e deve ser candidato a deputado federal pelo PPS, da base do governo tucano.

Marioneide é servidora de carreira e ocupava o cargo de secretária adjunta de Gestão Educacional e Inovação. Em abril de 2016 ela chegou a ser nomeada secretária municipal de Educação, na gestão do ex-prefeito Mauro Mendes.

A servidora é graduada em pedagogia, administração de empresas e economia, pós-graduada em recursos humanos e gestão escolar, é servidora efetiva da rede municipal de educação há 29 anos, onde atuou como professora do ensino fundamental.

Kliemaschewsk atuou também como diretora da Escola Municipal de Educação Básica José Torquato da Silva, localizada no bairro Parque Residencial Coxipó, por 13 anos.

O governador Pedro Taques (PSDB) nomeou no começo da semana novos secretários para a Casa Civil, para as Secretarias de Cidades e Gestão.

Wilson Santos (PSDB) e Max Russi (PSB), que eram os titulares da Secide e Casa Civil, retornaram aos cargos de deputado na Assembleia Legislativa para disputarem a reeleição.

Os atos de exoneração de ambos, bem como as nomeações dos novos secretários foram publicados no Diário Oficial do Estado.

Para ocupar o lugar de Russi, foi escolhido Júlio Modesto, que era titular da Secretaria de Gestão. No lugar de Modesto assumiu Ruy Carlos Castrillon Fonseca, que era adjunto da pasta.

Na Secretaria de Cidades tomou posse a ex-adjunta, Juliana Fiusa Ferrari para ocupar a vaga deixada por Wilson Santos.

