/ / Mais de 300 pacientes estão na fila de espera por transplante de órgãos em Mato Grosso

Atualmente existem 308 pacientes residentes em Mato Grosso na lista de espera para transplantes de órgãos. Quase 80% deles não poderão fazer a cirurgia no estado, caso surja um doador compatível, pois só transplantes de córneas são realizados tanto na rede pública como privada. Hoje, 226 pessoas esperam por transplante de rim, 7 de fígado, 4 de pulmão e 1 paciente precisa do transplante de coração e outro de pâncreas/rim. Os outros 69 estão à espera de córneas. Os dados são do Ministério da Saúde (MS).

Mas estes números representam praticamente a metade da necessidade estimada de transplantes em Mato Grosso pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgão (ABTO). Relatório divulgado esta semana estima que hoje 624 pacientes dependem de um procedimento. Seriam 294 transplantes de córnea, 196 de rim, 82 de pulmão, 26 de coração e 26 de pulmão.

O Ministério da Saúde explica que o sistema é regulamentado e administrado pela Central Nacional de Transplantes. O órgão centraliza as demandas das Centrais Estaduais e cada central coloca em prática as atividades de notificação, captação e distribuição de órgãos.

A demora para os procedimentos tem feito com que muitos pacientes travem uma verdadeira batalha pela vida.

Por Gazeta Digital