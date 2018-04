/ / M Gosd e Bela casa farão a final da Copa do Comercio ACEG

Na noite de da última quinta-feira (26/04), aconteceu o segundo jogo da semifinal, valido pela Copa do Comércio ACEG edição 2018, realizado pela Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT e coordenado pela Secretaria Municipal de Educação e departamento de Desporto com o apoio da ACEG – Associação Comercial e Empresarial de Guarantã do Norte.





O primeiro jogo da noite foi na categoria feminino, entre as equipes do Black White e a Beira Rio, quem vencesse passaria para a final e enfrentaria a equipe do Beto Caça e Pesca que já tinha vencido na rodada da última terça-feira (24/04). A Black venceu ate com certa facilidade a equipe da Beira Rio.





No segundo jogo foi na categoria masculina, o time do Posto Tigre entrou em quadra para enfrentar a equipe da M Gold. Como era de se esperar foi um jogo muito disputado, a torcida que mais uma vez lotou o ginásio, assistiu um belo espetáculo de futsal. A equipe da M. Gold soube aproveitar as oportunidades surgidas no decorrer do jogo e com isso venceu o jogo, conquistando a segunda vaga para a final.





A grande final será na próxima quinta-feira (03/05), no ginásio Bezerrão, no masculino a equipe que for campeão estará recebendo como premio um Motocicleta Pop, Zero quilometro, o segundo lugar R$ 1.000,00 (Mil Reais) em dinheiro vivo. No feminino a equipe que se sagrar campeã receberá R$ 1.000, 00 (Mil Reais) e a vice R$ 500,00 (quinhentos reais).





Cofere o resultado:

Black White 07 X 01 Beira Rio (Feminino);

M. Gold/Ferragens São Paulo 05 X 02 Posto Tigre;

Final, terça-feira (03/05)

Black White X Beto Caça e Pesca (Feminino);

M Gold/Ferragens São Paulo X Bela Casa/Sol Maquinas.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias