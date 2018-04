/ / Luverdense empata com Atlético-ES e acaba eliminado da Copa Verde

O Luverdense empatou em 1 a 1 com o Atlético-ES, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). O verdão já havia perdido a partida realizada no Passo das Emas, por 1 a 0, com isso, foi eliminado da competição.

O jogo começou quente no Espirito Santo, já aos 3 minutos, Pimentinha do Luverdense entrou driblando na área, mas o goleiro Bambu se antecipou e fez a defesa. Na sequência, Pikachu cruzou, mas o zagueiro Kaique cortou de cabeça. Aos 6 minutos, em um cruzamento na área do Verdão, o lateral Caxambú tentou cortar e quase fez gol contra.

Em uma falta perigosa contra o Luverdense, Eraldo chutou na barreira a bola ficou viva na área, mas acabou afastada por Willian. No contra-ataque Renan oliveira ficou cara a cara com goleiro, mas bateu mal na bola.

Luverdense conseguia armara as jogadas mas errou muitos passes. Pimentinha teve uma oportunidade de abrir o placar para os mato-grossenses, bateu para o gol, mas o goleiro Bambu fez uma bela defesa em dois tempos.

O Atlético-ES tentou dar a resposta em uma cobrança de falta, Pikachu bateu, mas Diogo Silva bem posicionado fez a defesa. No contra-ataque o Luverdense desceu com perigo, mas foi parado com falta. Na cobrança Renan Oliveira mandou uma bomba para o gol, mas subiu muito e saiu.

Aos 29, Caique fez falta em Franklin que descia em velocidade pela esquerda. pIkachu cobrou a falta e Kleber Viana de cabeça mandou para o fundo da rede. Atlético-ES 1 a 0.

Luverdense tentou pressionar o Atlético mas não conseguia concluir as jogadas. No minutos finais o atlético teve mais uma chance em uma cobrança de escanteio, mas desperdiçou.

No segundo tempo o primeiro ataque foi do Luverdense, que acabou de perdendo a bola e no contra-ataque Renan Oliveira parou com falta jogador Atleticano. Os dois times criaram boas chances, mas não conseguiam chegar ao gol. Como na jogada do Luverdense Kaique tentou passe para Lucas Braga, mas o atacante não dominou e deixou escapar pela linha de fundo. O Atlético teve a chance na cobrança de falta, Marcos Felipe bateu no canto, mas Diogo Silva estava atento e fez a defesa. No rebote Kleber Viana tentou finalizar, mas a arbitragem marcou impedimento do Atlético.

O time de Mato Grosso tentou jogada com Rafael Silva pela esquerda lançou na área, mas Lorran não alcançou. O verdão continuou insistindo, dessa vez com Sodré que buscou o Mendes, mas Kleber Viana cortou pela linha de fundo.

O Luverdense passou a ter um pouco mais de domínio da bola, criando as melhores jogadas, até porque precisava reverter o placar. O lateral Paulinho cobrou falta, a bola bateu na barreira e saiu pela linha de fundo. Lucas Braga cobrou o escanteio, mas a bola passou por todo mundo e também saiu.

Aos 32, o jogo ficou parado para atendimento do goleiro do Bambu que ficou caído e ele acabou sendo substituído. Aos 39, Fabiano recebeu passe dentro da área, chutou forte, mas a bola explodiu na trave.

Aos 41, Rafael silva mandou bola entre os zagueiro e Eduardo de pé direito mandou pro funcho da rede deixando tudo igual. 1 a 1. Com o empate o Luverdense se empolgou e passou a pressionar o Atlético-ES. Pimentinha invadiu a área levando perigo para os atleticanos, mas o goleiro Filipão ficou com a bola.

De novo Pimentinha, dessa vez na cobrança de escanteio o zagueiro Kaique dominou e chutou, mas a bola bateu em Kleber Viana e saiu. Aos 52, após cruzamento, Lucas Braga ficou com a sobra, chutou forte, mas Filipão fez uma bea defesa salvando o Atlético.

Por Só Notícias/Débora Lobo (foto: assessoria/arquivo)