/ / Líderes de DEM, PDT, PSD e mais 6 partidos discutem candidatura ao governo de Mato Grosso

Líderes do PDT, DEM, PSD, PTB, PP, PRB, PHS, PCdoB, e PROS almoçaram, hoje, e o cardápio foi a construção de uma aliança para disputar o governo do Estado, em outubro. O ex-prefeito Mauro Mendes e o deputado Fabio Garcia representaram o DEM. O ex-vice-governador Carlos Fávaro (PSD) o deputado Zeca Viana (PDT) o deputado Ezequiel Fonseca (PP) o prefeito de Mutum, Adriano Pivetta (PDT) e o ex-prefeito Otaviano Pivetta, além de ex-vice-governador Osvaldo Sobrinho (PTB) e a professora Maria Lucia (PC do B) estão na linha de frente da articulação. Com o encerramento do prazo para troca de partidos, começa nova etapa do jogo eleitoral.

Eles buscam construir "um projeto de governo alternativo para Mato Grosso" e citam a "frustração com a gestão do atual governo, a clara percepção de que o atual modelo de gestão não atende e não irá atender aos anseios sociais dos mato-grossenses". Eles também expuseram que, "nas próximas semanas, os partidos individualmente ou coletivamente, estarão construindo uma agenda de propostas e compromissos para serem debatidos com todos os setores representativos de Mato Grosso". Em nota conjunta, as lideranças apontam que estão "abertas à ampliação do diálogo com outros partidos e com todos os setores da sociedade".

Dos que estiveram no almoço, Mauro Mendes é o cotado para disputar o governo do Estado. O nome de Otaviano Pivetta, ex-prefeito de Lucas e que não conseguiu se reeleger no último pleito, passa a ser ventilado. Fávaro, que conduz o PSD dividido entre apoiar Taques (como querem alguns deputados e lideranças) ou compor com a oposição, tenterá vaga ao Senado.