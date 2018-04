/ / Legião da Boa Vontade comemora 39 anos de atuação em Cuiabá

A Legião da Boa Vontade mantém, em Cuiabá, desde 18 de abril de 1979, o Centro Comunitário de Assistência Social, onde promove diariamente os programas e projetos socioeducativos da Instituição, voltados para a sustentabilidade e inclusão social das comunidades. E para marcar as quase quatro décadas atuando em prol da solidariedade, a Instituição reuniu, nesta quinta-feira, 19, atendidos, colaboradores, voluntários, parceiros e autoridades para uma festa especial.

A abertura do evento foi marcada pela apresentação da Banda da Polícia Militar. Os meninos e meninas atendidos pela Instituição também emocionaram os presentes com apresentações artísticas e culturais. Estiveram presentes amigos da imprensa, organizações parceiras da LBV, empresas que apoiam o trabalho social da Instituição na cidade além de representantes de conselhos e da rede socioassistencial do município.

Em sua unidade na capital mato-grossense, a Instituição desenvolve os programas Criança: Futuro no Presente! que ampara meninas e meninos de 6 a 15 anos, os quais participam de atividades lúdicas, artísticas, culturais, esportivas, de lazer entre outras; e o Vida Plena, que atende pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, visando fortalecer a cidadania e incentivar a participação dos idosos em atividades, a fim de que eles tenham uma vida digna e feliz.

O Centro Comunitário de Assistência Social da Legião da Boa Vontade está localizado na Rua São José Operário, s/nº, Bairro Dom Aquino - Cuiabá/MT - Tel.: (65) 3317- 3808





