/ / Júnior Dutra comemora primeiro título com a camisa do Corinthians e elogia torcida: “É uma energia surreal”

Há seis anos, ele vibrava na arquibancada com a conquista do título mundial do Timão no Japão e após quatro meses de clube, Júnior Dutra já sentiu o sabor de comemorar um título com a camisa do Corinthians dentro de campo. O atacante acabou não entrando na última partida, mas participou de doze jogos durante a competição.





Feliz com a conquista, Dutra fez questão de elogiar mais uma vez o que lhe impressionou na final contra o Chelsea, a torcida corintiana. “Na minha chegada já havia comentado sobre a festa que a torcida fez no Japão, mas sentir essa energia estando lá dentro do gramado foi algo surreal”, destacou o atacante.

Adaptado, Júnior Dutra avaliou de forma positiva seus primeiros meses no clube paulista. “É uma mudança grande.





Tem a questão da adaptação à uma nova filosofia de trabalho. Acredito que o balanço foi positivo. Foram 16 jogos até aqui e um título conquistado. Tenho consciência que preciso melhorar em alguns aspectos e estou trabalhando muito para que isso aconteça. O grupo é muito qualificado e você tem que estar em constante evolução”, analisou.





O próximo desafio do Corinthians será no domingo (15), às 16 horas, na Arena Corinthians, contra o Fluminense, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. “É um dos campeonatos mais disputados do mundo. São 38 rodadas e o professor Carille vai precisar de todo o elenco. Temos que estar sempre preparados para entrar e dar nosso melhor para buscarmos manter o título conquistado no ano passado”, finalizou.





Foto Anexada: Divulgação/Corinthians Foto Anexada: Divulgação/Corinthians



Foto Anexada: Divulgação/AV Assessoria de Imprensa Foto Anexada: Divulgação/AV Assessoria de Imprensa

