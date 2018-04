/ / Julgamento do promotor de justiça acusado de desacatar policiais em Guarantã do norte será nesta 5ª em Cuiabá

A assessoria do Ministério Público Estadual (MPE) confirmou, ao Só Notícias, que está marcado para esta quinta-feira, na sede da Procuradoria Geral de Justiça, o julgamento do processo contra o promotor afastado do cargo, Fábio Camilo da Silva, que atuava na Comarca de Guarantã do Norte (240 quilômetros de Sinop). O Conselho Superior do Ministério Público vai decidir se o profissional será ou não desintegrado da instituição. Toda a análise será transmitida ao vivo pela internet. Não foi confirmado se ele estará presente.

Fábio Camilo foi afastado após o Conselho Superior do Ministério Público decidir revogar a aportaria de nomeação dele. Ele é acusado de reagir com violência e desacatar policiais militares durante uma abordagem da equipe, em julho do ano passado. Além disso, teria se desentendido com duas pessoas em um hotel onde estava hospedado. Ele teria ordenado que saíssem do local.

O promotor ainda teria ido até a sede da TV Imigrantes, usando toga, e quebrado a porta de vidro temperado. Novamente, a Polícia Militar foi chamada e soldados foram ao local. Ele foi internado primeiramente no hospital de Guarantã e precisou ser sedado. Na sequência, houve um pedido do Ministério Público Estadual para que ele fosse transferido para uma unidade médica de Sinop, onde permaneceu internado até ser transferido para um hospital psiquiátrico em Mato Grosso do Sul.

Na época, o procurador-geral de Justiça em Mato Grosso, Mauro Curvo, esteve em Guarantã do Norte, se reuniu com delegados, policiais militares e o prefeito Érico Stevan e pediu desculpas pelo transtorno causado pelo promotor.

Por Só Notícias/Cleber Romero (fotos: reprodução/arquivo)