/ / Hospital regional investiga suspeita de H1N1 na morte de professora em Sorriso

A diretora do Hospital Regional de Sorriso, Luciele Benin, confirmou, há pouco, que a unidade passou a cogitar uma possível contaminação pelo vírus H1N1, no caso da morte da professora Camila Ramos de Souza, 29 anos, a partir do momento que o quadro dela se agravou rapidamente para insuficiência respiratória. “A paciente foi transferida no sábado de manhã, de outro hospital, já entubada e em estado grave. Aqui no hospital ela ficou no box de emergência que tem todo os aparatos de uma UTI. Foram coletados exames que são encaminhados para fora do estado e demora cerca de 30 dias para vir os resultados (para confirmar ou descartar o H1N1).

A direção confirmou ainda que dois familiares da professora estão internados com sintomas da doença, mas estão bem de saúde. Existe outros casos em investigação e é aguardado resultado dos exames.

Conforme Só Notícias já informou, a professora morreu, ontem, no Hospital Regional. Camila foi sepultada hoje de manhã em Sorriso. Ela lecionava nas escolas municipais Vila Bela e Papa João Paulo II e nas estaduais Arlete Maria Cappellari e Ignácio Schevisnki. A prefeitura emitiu nota lamentando o falecimento e suspendendo as aulas nos Cemeis e nas escolas públicas municipais nos períodos matutino, vespertino e noturno. Também estão suspensas as atividades nas escolinhas esportivas.

Por Só Notícias/Débora Lobo/Bruno Bortolozo, de Sorriso (foto: arquivo/assessoria)