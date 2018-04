/ / Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário Contrata Novos médicos especialistas

O Hospital municipal Nossa Senhora do Rosário de Guarantã do Norte/MT, já adotou as medidas cabíveis para contratação de novos médicos especialistas. Inicialmente serão contratados um médico ortopedista, um médico cardiologista e um médico pediatra. Todos eles serão contratados para atenderem no Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário.

A decisão está sendo tomada tendo em vista a retirada do município de Guarantã do Norte do Consórcio intermunicipal de saúde de Peixoto de Azevedo. Atualmente os pacientes que necessitam destes atendimentos são encaminhados para Peixoto de Azevedo.

Com as novas contratações médicas todos os procedimentos que hoje são realizados em Peixoto de Azevedo passarão a ser realizados aqui mesmo no Hospital Municipal.

O município também está contratando uma nova casa de apoio para os pacientes que necessitam os serviços de saúde na capital do estado. Nesse sentido uma ata deverá ser aderida para oficializar o respectivo número de vagas para atender a demanda do município.

A secretaria Tatiana Aranda já está contatando com diversos profissionais médicos e nos próximos dias os novos profissionais serão apresentados à população.

