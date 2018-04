/ / Homem morre em acidente envolvendo ônibus na BR-163

O acidente envolvendo um ônibus Mercedes Benz branco, de Colíder (157 km de Sinop) e uma Monark azul ocorreu, ontem à noite, na rodovia federal sentido Itaúbá. Segundo informações da Polícia Civil, o homem identificado como José Ferreira da Silva, de 54 anos, estava de bicicleta no acostamento da pista, quando foi atingido pelo veículo e morreu no local. O motorista do ônibus, de 43 anos, e 29 passageiros não tiveram ferimentos.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) apurou as primeiras informações com testemunhas e, em seguida, encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal.

A polícia Rodoviária Federal (PRF) sinalizou o trecho, que ficou interditado por cerca de 1 hora, até a liberação da pista.

Por Redação Só Notícias (colaborou: José Carlos Araújo - foto: divulgação)