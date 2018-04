/ / Homem é preso e menor apreendido após praticarem vários roubos de celulares em Guarantã do Norte

Após denuncias de que dois elementos estariam cometendo varios roubos de celulares no município de Guarantã do Norte na data deste sábado (21-04), a Força Tática realizou rondas no intuito de localiza-los.

Os policiais lograram êxito ao abordar dois indivíduos com as mesmas características por volta das 19h15min, com eles foi encontrado um aparelho celular roubado. Após confessarem os crimes eles acabaram por entregar onde estariam os demais celulares.

Chegando na referida residência indicada por um deles, foram encontrados mais 06 aparelhos celulares e uma pistola 380, com 09 munições intactas.

O menor G.E.R (17 anos) e o maior Edilson Araujo Matos, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.

Por Olhar Cidade com Claudia Godinho