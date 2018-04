/ / Guarantã do Norte: Oficinas atendem 40 adultos 190 idosos e 300 crianças

A administração municipal de Guarantã do Norte/MT contratou 10 profissionais com objetivo de prestar atendimento especial às crianças adolescentes e pessoas da terceira idade.

Atualmente 190 pessoas da terceira idade estão sendo atendidas com atividades de hidroginástica e pinturas em tecido além dos encontros semanais de confraternização e brincadeiras.

Diversas oficinas com aulas de balé, danças coreográficas, violão, flauta doce, teclado, bateria, coral de musica, artesanato, capoeira e karatê atendem trezentas crianças e adolescentes de 06 a 17 anos. As referidas oficinas são realizadas duas vezes por semana no contra turno escolar.

O objetivo é promover nas crianças e adolescentes o fortalecimento do vínculo familiar, promover a integração com a sociedade e possibilitar as oportunidades para cada individuo descobrir e potencializar suas habilidades nas diversas atividades oferecidas.

Há também um grupo de profissionais que desenvolvem atividades para portadores de necessidades especiais e para um grupo de mulheres dos Programas PAIF e Bolsa família.

“Nossa equipe está voltada para as atividades de promoção humana, é gratificante a gente ver nas pessoas um sentimento de felicidade e no rosto um sorriso de esperança. Agradeço a toda equipe de trabalho que com muita vontade dedica essa atenção às famílias.” Comentou a secretaria de Ação Social Isabel Costa.

“Uma coisa é discursar, outra coisa é realizar ações que verdadeiramente melhore a vida das pessoas, que de dignidade, que respeite a individualidade de cada um. O que nós estamos fazendo é isso. Estamos realizando ações das mais diversas opções para atrair nosso público infantil e juvenil. Envolver nossas crianças e jovens em atividades esportivas, lúdicas e artísticas é garantir a elas um futuro de esperança e oportunidades. Ao mesmo tempo manifestamos nosso carinho e respeito para com aqueles que já fizeram muito por nós e por nossa cidade, que são as pessoas da terceira idade, para as quais oferecemos também varias atividades e oportunidades de lazer” Comentou o prefeito Érico.

Da Redação