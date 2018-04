/ / Guarantã do Norte abre a Rota 3 do “Acrimat em Ação 2018”

A terceira etapa do maior projeto itinerante da pecuária de corte de Mato Grosso começa nesta segunda-feira (02), em Guarantã do Norte. Em seguida, serão visitados os municípios de Colíder (03.04), Apiacás (04.04), Nova Bandeirantes (05.04), Nova Monte Verde (06.04) e Alta Floresta (07.04). A Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat), realizadora do evento, apresenta este ano o tema “Do pasto ao prato: agregação de valor à pecuária de corte” e vai debater como é possível melhorar o produto final a partir de investimentos em todas as etapas de produção.





A Rota 3 do “Acrimat em Ação” percorre a região norte do Estado e escolheu seis municípios para representar a pecuária de corte na região. Ao todo, os municípios somam 2,4 milhões de cabeças de bovinos e a expectativa é mobilizar de 800 a mil produtores. “As informações repassadas durante o Acrimat em Ação se multiplicam no campo. Os participantes compartilham o conhecimento adquirido durante o evento com outros produtores, funcionários e familiares. Com isso a pecuária se torna mais técnica e os resultados são aprimorados ano após ano”, explica Francisco Manzi, diretor-técnico da Acrimat.





Até o momento, o principal projeto itinerante da pecuária de corte mato-grossense mobilizou 2 mil produtores nos 15 municípios visitados nas rotas 1 e 2. Em sete edições, o “Acrimat em Ação” já mobilizou cerca de 30 mil pecuaristas de todas as regiões produtoras do Estado, se consolidando como uma referência na troca de informações técnicas dentro da cadeia produtiva da carne.





Qualidade em Foco





O palestrante do “Acrimat em Ação 2018” Marco Tulio Habib Silva, consultor da Scot Consultoria, apresenta aos produtores a evolução da pecuária de corte nos últimos tempos, grande parte em decorrência do melhoramento contínuo nos sistemas produtivos. Tais investimentos proporcionaram aumento de produtividade por área, redução da idade média de abate e aumento do peso médio de abate.





Em dez anos, o percentual de animais abatidos com menos de 24 meses passou de 4% para 15% do total em Mato Grosso. Em contrapartida, o peso médio dos animais abatidos teve um incremento de 16%, saindo de 15,1 arrobas em 2006 para 17,7 arrobas em 2016, também em Mato Grosso.





“Os investimentos em tecnologia proporcionaram um ganho produtivo importante para pecuária de corte nos últimos anos, indispensável para a continuidade da atividade. Agora, os produtores estão em busca de agregar valor ao que produzem, e isso também passa pela tecnologia e pelo planejamento, que devem estar presentes em todas as etapas da produção”, explica o engenheiro agrônomo Marco Tulio Habib Silva.





O presidente da Acrimat, Marco Túlio Duarte Soares, acredita que o futuro da pecuária passa pelo melhoramento da produção para atender as demandas do mercado. “O Brasil tem condições não somente de aumentar o volume de carne produzido, mas também a qualidade do produto. Assim, vamos atingir mercados mais exigentes e que pagam melhor.





Parceiros





O “Acrimat em Ação 2018” conta com apoio de parceiros que investem no melhoramento da produção de proteína vermelha e no fortalecimento do agronegócio mato-grossense. Participam da oitava edição do projeto o Serviço Nacional da Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT), Sicredi, concessionárias Trescinco e Ariel e Scot Consultoria.





Próximas Rotas





As três rotas finais contemplam as regiões norte, nordeste, noroeste e parte do sudeste do Estado. A Rota 3, que começa segunda-feira (02), passa por Guarantã do Norte (02.04), Colíder (03.04), Apiacás (04.04), Nova Bandeirantes (05.04), Nova Monte Verde (06.04) e Alta Floresta (07.04).





A Rota 4 tem início em Barra do Garças (23.04), Ribeirão Cascalheira (24.04), Vila Rica (25.04), Canarana (26.04), Água Boa (27.04) e Cocalinho (28.04).





A última, Rota 5, percorre o noroeste do Estado passando por Castanheira (04.05), Juína (05.05), Cotriguaçu (07.05), Colniza (08.05) e Aripuanã (09.05). O projeto é encerrado em Rondonópolis no dia 04 de junho.