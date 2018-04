/ / Garimpeiro morre após ser atingido por raio em Novo Mundo

Ronaldo Lima da Silva, de 37 anos, morreu após ser atingido por um raio, em uma fazenda localizada em Novo Mundo (297 quilômetros de Sinop), nas proximidades de uma balsa, que dá acesso ao município de Matupá, ontem (10/04), à noite.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, Ronaldo estava em uma motocicleta (marca e modelo não informados) quando foi atingido pela descarga elétrica. No local, os policiais constataram preliminarmente algumas queimaduras causadas pelo raio no corpo dele.

A Policia Civil foi acionada e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) de Guarantã do Norte para exames de necropsia.

A funerária São Judas Tadeu informou, que o sepultamento está previsto para ocorrer em Novo Mundo, essa tarde de quarta-feira (11/04). Ronaldo trabalhava em um garimpo da região.

