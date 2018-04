/ / Força Aérea Brasileira concede título de Membro Honorário ao Diretor-Presidente da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte

O Comando da Aeronáutica concedeu o título de Membro Honorário da Força Aérea Brasileira ao Diretor-presidente da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte , Cássio Brizzi Trizzi, nesta quarta-feira (4), durante cerimônia realizada no Campo de Provas Brigadeiro Velloso.

Instituído com a finalidade de distinguir civis e militares da reserva, brasileiros ou estrangeiros, estranhos aos quadros do Comando da Aeronáutica, o título é uma forma de homenagear as pessoas que tenham prestado bons serviços à Aeronáutica Brasileira.

O título honorífico, mantido pela portaria nº. 840/GC3, de 29 de agosto de 2006 foi concedido ao diretor em reconhecimento à parceria da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte com o Projeto Rondon, que aconteceu em julho de 2017 e tem por missão a formação do jovem universitário como cidadão e o desenvolvimento sustentável nas comunidades carentes.

“Em nome da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte agradeço à Força Aérea Brasileira por conceder esta homenagem, a quem temos muita gratidão e respeito. A Força Aérea Brasileira está sempre desenvolvendo diversos projetos sociais, em prol da comunidade e nós também valorizamos estes projetos e queremos continuar somando. Para nós, foi um momento único na história da Faculdade poder participar do Projeto Rondon. Receber este título é uma grande honra, nos motiva cada vez mais a contribuir com o desenvolvimento do trabalho social. Estaremos sempre à disposição no que for preciso, podem sempre contar conosco”, destacou o diretor.

Ascom/FSGN

Fotos: CPBV: S2 SCHEMMER