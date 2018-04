/ / Ex-militar da Força Aérea é preso acusado de tentar matar homem com paulada na cabeça em Guarantã do Norte

O ex-soldado, de 23 anos, da Força Aérea Brasileira foi preso por policiais civis e do Grupo Armado de Resposta Rápida (GARRA), ontem à tarde, acusado de agredir um homem com golpes de madeira na cabeça, em Guarantã do Norte/MT. O crime ocorreu nas a proximidades do estádio municipal, no último dia 7 deste mês.

De acordo com o delegado Waner dos Santos Neves, o acusado já tem pelo menos seis passagens pela polícia por envolvimento em crimes violentos.

“Foram ouvidas várias testemunhas presenciais do fato e outras informalmente. Descobrimos que foi ele que lesionou a vítima. Optamos pela prisão preventiva, que foi prontamente deferida pelo juiz. Ele não teve tempo de ter reação. Montamos uma operação planejada, entramos muito rápido na residência. Ele tem pelo menos seis passagens pela polícia e todas por crimes violentos. É uma pessoa extremamente violenta”.

De acordo cum uma fonte da FAB, o ex-soldado atuou por quatro anos na Base Aérea do Cachimbo, no Pará. Ele foi dispensado por ter cumprindo o prazo de prestação de serviço obrigatório militar.

O acusado foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil, será ouvido e transferido para uma unidade prisional. Não foi informado se ele confessou o crime.

Por Só Notícias/Cleber Romero