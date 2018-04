/ / Estudo aponta seis tendências de sustentabilidade com oportunidades para pequenos negócios

Trabalho elaborado por Ricardo Voltolini, baseado em pesquisas, estudos anteriores e consultas a 70 especialistas nacionais e internacionais em sustentabilidade, apresenta caminhos e oportunidades para empreendedores e empresários.

Um novo Estudo de Tendências de Sustentabilidade para Pequenos Negócios está acessível para empreendedores e empresários de pequenos negócios no portal do Centro Sebrae de Sustentabilidade (CSS)): www.sustentabilidade.sebrae.com.br Ele foi elaborado pelo jornalista, consultor em sustentabilidade empresarial e presidente da Ideia Sustentável, Ricardo Voltolini, encomendado pelo Centro.





Nesta nova edição, o estudo apresenta uma síntese com 6 tendências, a partir de estudos realizados em 2013 e 2014, quando foram publicadas 12 e 8 tendências, respectivamente. Elas são resultado de pesquisas, consultas e entrevistas realizadas junto a 70 especialistas nacionais e internacionais, 25 líderes empresariais e 35 livros, papers e conferências.





“Este estudo foi uma revisão dos estudos anteriores, que envolveu cinco consultores. Chegamos a estas seis tendências, que de alguma forma vão impactar os pequenos negócios. Elas são bastante oportunas e vão gerar oportunidades múltiplas para os pequenos negócios e empreendedores”, afirmou Voltoliini.





Foram consultadas mais de 80 fontes, entre elas, outros estudos sobre ecoinovação e empreendedorismo, informou. A apresentação do Estudo de Tendências 2018 ocorreu durante a primeira reunião do Comitê de Especialistas do CSS, realizada em 5/4 na sede do Centro em Cuiabá.





“Estas tendências de mercado podem ajudar o empresário a tomar decisões, mas é importante ressaltar que não representam previsões exatas do futuro. São possibilidades”, explicou Voltolini. Ele sugere aos empresários e empreendedores: analisar as empresas apresentadas nos casos de cada tendência; observar seu público-alvo (se está sendo impactado por alguma das tendências); e caso tenha observado que será positiva para sua marca e clientes, pensar sobre como vai oferecer ao mercado e quais mudanças terá de fazer para atendê-la.





As seis tendências são: Empreendedorismo como propósito; Diversidade como vantagem competitiva; Inovação e tecnologia em favor de negócios mais sustentáveis; Economia colaborativa como fonte de crescimento; Economia circular como oportunidade de negócio; Cidades sustentáveis, ambientes para o empreendedorismo.

