/ / Estado notifica 9 mortes suspeitas de influenzas; 3 vírus estão confirmados

Quarenta e dois casos suspeitos de influenzas foram registrados em Mato Grosso este ano e destes 18 foram confirmados como sendo H1N1, H3N2 e B. São 9 óbitos notificados, sendo 1 confirmado na Capital. Os outros, ainda em investigação, foram em Tangará da Serra, Juína, Várzea Grande e mais 5 na capital.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde (SES), a campanha de imunização da população vai começar no dia 23 deste mês e segue até o dia 27 de maio.

De acordo com a coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Alessandra Moraes, o Estado monitora os casos todos os anos, especialmente no período de grande circulação de vírus gripais, que abrange de abril até junho. A atenção especial este ano é para o vírus H3N2 que já fez vítimas fatais em estados vizinhos, como Goiás e Mato Grosso do Sul.

Em Mato Grosso, as oito mortes com suspeita de influenza H3N2, foram entre o fim do mês de março e começo deste mês.

Treze pacientes que estavam com suspeita de contaminação evoluíram para cura e já receberam alta. Há um paciente natural de Colniza que foi transferido para a capital e apresenta sintomas da doença, mas segundo a SES, seu quadro de saúde já apresenta melhora.

Dentre os casos confirmados, há dois irmãos que estão internados em uma unidade de saúde privada em Cuiabá. Ambos passaram por exame que confirmaram se tratar de casos de influenza.

Conforme Moraes, o Estado, por meio dos Escritórios Regionais de Saúde, estão auxiliando os municípios no atendimento aos casos suspeitos e no encaminhamento dos materiais coletados para exames que são realizados pelo Laboratório Central do Estado (Lacen), na capital. O resultado deve ser conhecido em até 28 dias.

No último ano, Mato Grosso não alcançou a média de imunização ideal estipulada pelo Ministério da Saúde (MS), que é de 90% de imunização contra as influenzas, mesmo a vacina tendo sido liberada a população em geral. A coordenadora acredita que o fato de casos graves da doença estarem sendo notificados em estados vizinhos, possa mudar este dado, ajudando o Estado a alcançar a porcentagem.

3 vírus já estao confirmados

Chico Ferreira



Até esta terça-feira (10), 17 casos suspeitos de influenzas haviam sido registrados em Cuiabá e destes três já foram confirmados, sendo referentes aos vírus H1N1, H3N2 e B. Após testes laboratoriais, 10 foram descartados e quatro ainda aguardam o resultado de exames. O óbito confirmado na Cidade Verde foi causado por H1N1. Secretaria Municipal de Saúde (SMS) orienta servidores das Unidades de Saúde da Família (UBSs) a reforçarem junto a população os cuidados básicos de higiene que ajudam a evitar a contaminação.

Gerente de Vigilância em Doenças e Agravos da SMS, Flávia Guimarães explica que há dois anos a secretaria já havia detectado a presença do vírus H3N2 na capital, mas não haviam registros expressivos e que demandassem preocupação já que a vacina oferecida todos os anos na campanha de imunização contra influenza já abrangia este vírus.

As equipes de saúde estão sendo preparadas para a campanha, que começa dia 23 deste mês. A expectativa é atender os grupos prioritários dentro do período de imunização, até o dia 26 de maio. Idosos, crianças com até cinco anos, gestantes, puérperas, profissionais da saúde, da educação e do sistema prisional, além das pessoas privadas de liberdade são as prioridades do MS.

Guimarães enfatiza que nesta época de maior circulação dos vírus gripais, cuidados básicos como limpar as mãos com álcool, colocar um lenço ou a mão na boca e nariz quando for tossir ou espirrar, evitar tocar o rosto, não compartilhar objetos de uso pessoal e evitar locais com aglomeração de pessoas, ajudam a evitar a contaminação.

Lembra que a qualquer sinal de gripe como dor de cabeça, febre, dor muscular e nas articulações, a pessoa deve procurar a unidade de saúde mais próxima. “O diagnóstico precoce e o tratamento adequado impedem a evolução negativa do quadro de saúde”.

Por Elayne Mendes