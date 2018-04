/ / ESTÁ ABERTO O EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE GUARANTÃ DO NORTE

Está aberto, desde o dia 20 de Abril de 2018, o Edital do Pregão Presencial – Tipo Menor Preço Nº 001/2018, para aquisição da merenda escolar, com o objetivo de atender a demanda dos alunos matriculados nas cinco escolas estaduais, do município de Guarantã do Norte/MT, para o ano letivo de 2018.





A aquisição de gêneros alimentícios se dá em atendimento ao PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, para atender os alunos matriculados nas escolas da rede estadual de ensino da educação básica no Ensino Fundamental, Médio e EJA – Educação de Jovens e Adultos.





A previsão orçamentária para o certame está em R$ 313.227,26, e ocorrerá no dia 02 de Maio de 2018, com início as 07h 30min, nas dependências da Escola Estadual Albert Einstein, que está situada a Rua Inharé, Centro, Nº 935.





O Edital poderá ser adquirido nas dependências da Assessoria Pedagógica de Guarantã do Norte/MT, sito a Av. Jatobá 614 – B, Centro. Para dúvidas ou maiores informações os interessados também podem entrar em contato pelo fone (66) 3552-1129 ou pelo email: grn.ass.pedagogica@educacao.mt.gov.br.





O acesso a publicação do Aviso do Edital pode ser visualizado no Diário Oficial do Estado de mato Grosso clicando no link abaixo:





Por Marcio Szymczak

TAE/Assessoria Pedagógica

Guarantã do Norte/MT