/ / Escola Darcy Ribeiro entrega uniformes para os alunos do projeto Escola Segura

A Escola Municipal Darcy Ribeiro, que vem desenvolvendo o Projeto Escola Segura juntamente com a Polícia Militar em Guarantã do Norte/MT, fez a entrega de uniformes aos alunos matriculados na unidade de ensino. A cerimônia contou com a presença do Prefeito Érico Stevan, e do Major da Policia Militar, Martim Junior e outras autoridades.





O projeto foi implantado na escola a menos de dois meses e já vem dando resultado na comunidade escolar, com índice de disciplinas excelentes alunos convivendo harmoniosamente entre si e com os professores, onde os educadores podem aplicar suas aulas sem as indisciplinas de alguns alunos.

Segundo o Major, Martins Junior, o prefeito não mediu esforços para implantar o projeto na Escola Municipal Darcy Ribeiro e em mesmos de dois meses já esta tendo os resultados esperados. “Sem o apoio do executivo não tinha como a Polícia Militar desenvolver o projeto, e com isso já temos resultados satisfatório, podemos notar que os alunos já melhoraram o comportamento entre eles e dentro da sala de aula, e com isso os professores podem aplicar os conteúdos”, relatou o Comandante da Polícia Militar.





O prefeito disse que em sua administração uma das prioridades do seu governo é sem duvida a educação, para isso vem desenvolvendo parceria com a Polícia Militar e Base Aérea. Além do projeto Escola Segura, também irá iniciar o projeto Luz do Amanhã, onde irá atender um grande numero de crianças de 08 a 17 anos, e outra parceria aconteceu na Área de Exercícios do Campo de Provas Brigadeiro Velloso (CPBV). A abertura oficial do Programa Força no Esporte – PROFESP, que atenderá alunos das escolas municipais, 13 de Maio e Santa Marta. “Estes projetos vem de encontro com a sociedade, trazendo as crianças, os adolescentes, a entendimentos do que são regras e obrigações, quero agradecer a Policia Militar e o Campo de Provas Brigadeiro Veloso, também quero agradecer os diretores e professores que estão integrando estes projetos”, agradeceu o Prefeito Érico Stevan.





Vários pais se fizeram presentes para prestigiarem a entrega dos uniformes aos seus filhos, segundo uma das mães sua filha vem demonstrando um aprendizado excelente com o projeto, tanto na parte pedagógico como no convívio social tendo mais responsabilidade, no dia a dia. “Após o inicio deste projeto minha filha mudou muito ela agora tem mais responsabilidade com os deveres da escola e também de casa, estou muito feliz”, agradeceu a Senhora Márcia.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias. (Fotos: Célio Ribeiro)