/ / EMPRESAS DO AGRONEGÓCIO CONSEGUEM FINANCIAMENTO DE R$ 199 MILHÕES PARA INVESTIMENTOS EM MATO GROSSO

Durante reunião ordinária da Câmara de Política Agrícola e Crédito Rural (CPACR) realizada na última sexta (6), na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) foram analisadas 39 cartas consulta de projetos que solicitam financiamentos via linhas de crédito do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO/Rural).

Com todos os projetos aprovadas pelo Conselho, a soma em investimento é de pouco mais de R$ 199 milhões e deve gerar 377 empregos diretos e outros 847 indiretos. Entre as empresas que pleiteiam o financiamento, o caso de uma delas em especial, foi encaminhada ao Conselho de Desenvolvimento Agrícola Empresarial (CDAE) para homologação, uma vez que o valor solicitado ultrapassou o teto da CPACR que é de R$ 30 milhões.

Para o Superintendente de Política Agrícola e Crédito da Sedec, Eldo Orro, o que vem animando os empresários é a queda na taxa Selic que de 14,75 baixou para a metade de 2017 para cá. “Com essa diminuição na taxa de juros, os empresários estão buscando mais o FCO Rural, aproveitando o momento para despender recursos e fazer as ampliações, e um dos segmentos que estão com força é o da suinocultura”, ressaltou.

Orro ainda explicou que a empresa é do município de Diamantino (180km de Cuiabá) e busca o financiamento para realizar ampliação em suas instalações que pretende passar das atuais 10.800 matrizes suínas para 24 mil, com objetivo de atender a demanda de animais em um frigorífico localizado em Rosário do Oeste, que tem capacidade de abate de 2.500 animais/dia. Com o investimento, a expectativa é que sejam gerados em torno de 200 novos empregos diretos e mais 300 indiretos.

“É assim um município vai se desenvolvendo, porque quando uma empresa amplia, cresce, naturalmente precisa empregar mais gente e aí, a renda da comunidade melhora, o comércio se movimenta, é uma sequência, por isso, linhas de financiamento são tão importantes, sobretudo, as que são acessíveis aos médios e pequenos empresários”, observou o gestor.

Além do segmento da suinocultura, outras demandas estão envolvidas nas cartas consulta aprovadas: construção de armazéns, aquisição de matrizes, sistemas de irrigação, implantação de canavial, máquinas e equipamentos agrícolas, correção de solo, aquisição de aeronave e construção de aviário.

O FCO Rural tem como público-alvo produtores rurais, pessoas físicas e jurídicas, cooperativas de produção e associações, que exercem atividade produtiva no setor rural e que desejam iniciar, ampliar e modernizar seus empreendimentos na Região Centro-Oeste.

Também oferece condições favorecidas e diferenciadas, tais como taxas de juros, limites financiáveis e prazos de pagamento e de carência. O produtor rural pode buscar todas as informações necessárias, para a captação do recurso, nas agências do Banco do Brasil, Sicredi e Desenvolve MT.

A CPACR é formada por representantes do governo estadual, entidades do segmento agropecuário e sociedade civil. A Câmara tem o objetivo de apresentar propostas de reformulação de Política Agrícola e Agrária Estadual, deliberar sobre projetos de financiamento para o desenvolvimento da agriculta em Mato Grosso e subsidiar as decisões do Conselho de Desenvolvimento Agrícola (CDA-MT), ligado à Secretaria-adjunta de Agricultura da Sedec.

O Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Condel/Sudeco) com o intuito de facilitar a liberação de financiamentos, definiu algumas mudanças nas regras do FCO. Propostas no valor de até R$ 1 milhão não necessitam de apresentação de cartas consulta. A assistência máxima do Fundo para os investidores também foi ampliada, passando de R$ 300 milhões para R$ 400 milhões.